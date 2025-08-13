⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!

«Краснодар» на выезде разгромил «Динамо» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Мурада Мусаева отправила в ворота соперника четыре без ответных мяча.

Дубль сделал 18-летний дебютант Казбек Мукаилов, по голу забили Густаво Фуртадо и Эдуард Сперцян, в активе Никиты Кривцова два ассиста.

«Краснодар» обошел «Динамо» в кубковой группе B. Обе команды уступают «Крыльям Советов», но опережают «Сочи».