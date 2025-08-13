Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!

⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!

Вчера, 22:41
14

«Краснодар» на выезде разгромил «Динамо» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Мурада Мусаева отправила в ворота соперника четыре без ответных мяча.

Дубль сделал 18-летний дебютант Казбек Мукаилов, по голу забили Густаво Фуртадо и Эдуард Сперцян, в активе Никиты Кривцова два ассиста.

«Краснодар» обошел «Динамо» в кубковой группе B. Обе команды уступают «Крыльям Советов», но опережают «Сочи».

Россия. Кубок. Группа B. 2 тур
Динамо - Краснодар - 0:4 (0:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Мукаилов, 20; 0:2 - Г. Фуртадо, 35; 0:3 - К. Мукаилов, 44; 0:4 - Э. Сперцян, 88.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно» 3
Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»
Мусаев оценил разгромную победу «Краснодара» над «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Динамо
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TIMOTHY
1755114439
Валера и че?)
Ответить
Loko_Roma
1755114541
Валерка туров 5 еще продержится
Ответить
qawzsexdr
1755115005
Валера, пока не верим
Ответить
k611
1755115065
Как то сразу Динамо приземлили, гореть 0-3 уже после первого тайма это печально. Карпину есть над чем задуматься...
Ответить
56rtl@$
1755116546
Матч не смотрел, но осуждаю.Всех кто накосячил.))) пы.сы.Суперкубок смотрю ПСЖ-Тоттенхэм.
Ответить
Desma
1755116573
Кони в следующем туре ещё причешут пуделя, на этом эйфория чемпионства и закончится. Личка ещё не раз аукнется.
Ответить
FanatSerj
1755117002
Ну Валера верим..... судя по его интервью все безногие один он Д'Артаньян.
Ответить
Cleaner
1755117388
Динамо, ГОРДИТЕСЬ, вас тренирует ТРЕНЕР СБОРНОЙ России ВАЛЕРИЙ КАРПИН! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Plyash
1755118400
У Валеры на поле выходит половина состава "футболистики" , вторая половина "жиробастики" , других нет . Вот и играют ребята соответственно тренерскому видению их как спортсменов . Как назавёшь корабль, так и поплывешь .
Ответить
ySS
1755118792
Работы у Валеры непочатый край
Ответить
Главные новости
⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти
00:10
4
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»
Вчера, 23:47
3
Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 23:39
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
Вчера, 23:31
Фото«ПСЖ» пропустил в Суперкубке УЕФА из-за ошибки дебютанта Шевалье, выпущенного вместо Сафонова
Вчера, 23:11
4
Видео«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука
Вчера, 22:59
Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»
Вчера, 22:50
1
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!
Вчера, 22:41
14
«Локомотив» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Самошникову
Вчера, 22:33
2
Жена Сафонова – о враждебности семьи Забарного: «Очень переживаю за Матвея»
Вчера, 22:22
5
Все новости
Все новости
Мусаев оценил разгромную победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:23
Видео«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука
Вчера, 22:59
Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»
Вчера, 22:50
1
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!
Вчера, 22:41
14
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 22:00
Видео18-летний воспитанник «Краснодара» Мукаилов оформил дубль в дебютном матче – в ворота «Динамо»
Вчера, 21:47
7
Кубок России. «Сочи» обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти
Вчера, 20:39
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:33
Кубок России. «Локомотив» дома победил «Балтику» – 2:0
Вчера, 20:32
3
Слишкович прокомментировал кубковую победу «Оренбурга» над «Ахматом»
Вчера, 19:57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 13 августа
Вчера, 19:52
3
Черчесов назвал причину кубкового поражения «Ахмата» от «Оренбурга»
Вчера, 19:30
ВидеоБатраков забил в пятом матче подряд
Вчера, 19:19
Кубок России. «Ахмат» впервые проиграл при Черчесове, пропустив на 95-й минуте от «Оренбурга» (1:2)
Вчера, 18:18
18
ФотоКаррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
Вчера, 15:50
7
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
Вчера, 15:40
3
50-летний Губерниев – о возможности сыграть в Кубке России: «Моя форма безусловно позволяет»
Вчера, 14:56
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 13:25
2
Пальцев оценил качество футбола «Спартака»
Вчера, 13:03
1
Шилов высказался о дебюте за «Зенит»
Вчера, 11:58
2
Сотрудник ЦСКА пытался продать медаль Кубка России
Вчера, 11:48
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2025
Вчера, 11:39
Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»
Вчера, 11:13
Обляков сказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Акроном»
Вчера, 10:16
1
Хавбек «Спартака» Дмитриев сказал, нужно ли команде спасать Станковича
Вчера, 10:00
15
Обляков рассказал о реакции игроков ЦСКА на ошибку Торопа
Вчера, 09:24
Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда
Вчера, 08:48
14
Экс-игрок ЦСКА – о Станковиче: «Он уже обречен»
Вчера, 08:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 