⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес «Динамо» в Москве – 4:0!

«Краснодар» на выезде разгромил «Динамо» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Мурада Мусаева отправила в ворота соперника четыре без ответных мяча.
Дубль сделал 18-летний дебютант Казбек Мукаилов, по голу забили Густаво Фуртадо и Эдуард Сперцян, в активе Никиты Кривцова два ассиста.
«Краснодар» обошел «Динамо» в кубковой группе B. Обе команды уступают «Крыльям Советов», но опережают «Сочи».
Россия. Кубок. Группа B. 2 тур
Динамо - Краснодар - 0:4 (0:3) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - К. Мукаилов, 20; 0:2 - Г. Фуртадо, 35; 0:3 - К. Мукаилов, 44; 0:4 - Э. Сперцян, 88.
Источник: «Бомбардир»