Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Балтикой».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локо» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Мы довольны результатом и победой. Но через два на третий следующий матч. Необходимо готовиться к игре уже сейчас.

– Что думаете по форме Воробьева?

– Прекрасно, когда у нас есть конкуренция. Вы видели качественный матч от Комличенко. Воробьев то же самое. Он в каждом матче делает результат.

Они становятся лучше друг с другом. Мы ждем голов от него.

– Что думаете о следующем матче с «Балтикой»?

– Матчи будут разные. Разный накал, фактор домашнего поля. Команда организованная, которая не просто так идет в лидирующей группе. Нам нужно сейчас восстановиться.

– У вас нет желания судейство оценить?

– А что оценивать? Как нам кажется, некоторые микромоменты были пропущены, что привело к нервозной обстановке.

Но, опять же, это все по горячим следам и, возможно, некоторые нюансы были правильные и нормальные, надо более детально посмотреть.

– В концовке была потасовка…

– Сложно говорить. Там на дальней скамейке, когда все уже началось, самое главное было погасить все эти страсти, не дать волю своим эмоциям и не понабрать желтых карточек. Это была первоочередная задача.