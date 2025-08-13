Кубок России. «Локомотив» дома победил «Балтику» – 2:0

«Локомотив» выиграл во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Михаила Галактионова на своем поле добыла победу над «Балтикой» – 2:0.
Первый гол на 23-й минуте забил Алексей Батраков, реализовавший пенальти. Второй мяч в активе Дмитрия Воробьева.
«Локо» набрал 3 очка и идет в кубковой группе D третьим после «Акрона» и ЦСКА. «Балтика» занимает последнее место с двумя поражениями.
Россия. Кубок. Группа D. 2 тур
Локомотив - Балтика - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Батраков, 23 (с пенальти); 2:0 - Д. Воробьев, 90+8.
Источник: «Бомбардир»