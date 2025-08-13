Кубок России. «Локомотив» дома победил «Балтику» – 2:0

«Локомотив» выиграл во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Михаила Галактионова на своем поле добыла победу над «Балтикой» – 2:0.

Первый гол на 23-й минуте забил Алексей Батраков, реализовавший пенальти. Второй мяч в активе Дмитрия Воробьева.

«Локо» набрал 3 очка и идет в кубковой группе D третьим после «Акрона» и ЦСКА. «Балтика» занимает последнее место с двумя поражениями.