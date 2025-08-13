Дивеев ответил, есть ли у него хроническая травма

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о состоянии своего здоровья.

В прошлом сезоне у 25-летнего футболиста были проблемы с лодыжкой.

Он забил 2 гола в 5 матчах нового сезона.

– Как обстоят дела со здоровьем? Много говорили про повреждение после «Краснодара».

– Да, после «Краснодара» много все писали, что у меня что-то с ногой. Мне тогда Кордоба просто очень сильно попал. И визуально там до сих пор немного осталась шишка.

Сразу после нога была вся чeрной, но сейчас все хорошо. Ничего страшного.

– А в прошлом сезоне говорили про какую-то чуть ли не хроническую травму.

– Хронической травмы у меня нет, есть небольшой момент, который периодически беспокоит. Но сейчас всe нормально, не переживайте.