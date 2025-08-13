Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»

Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»

Сегодня, 16:04

Александр Мостовой пошутил о совмещении тренерских постов Валерием Карпиным в сборной России и «Динамо».

«Я всегда был против совмещения, а не только в этой ситуации. Против был и того, когда Слуцкого умудрились в сборную засунуть. Это ужас был!

Справится или не справится – вопрос отпадает. Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Это вообще нелогично, ни в одной стране Европы такого нет и не будет.

В сегодняшней ситуации, когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую, например, или пляжную», – сказал Мостовой.

  • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
  • 13 июня 2025-го его назначили тренером «Динамо».
  • До февраля этого года он работал в «Ростове».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
