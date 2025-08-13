Введите ваш ник на сайте
Заявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»

Сегодня, 15:40
3

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп опубликовал пост с извинениями за свою ошибку в гостевой игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона».

«Армейцы, хочу извиниться перед командой и болельщиками за свою ошибку. К сожалению, это часть футбола. Нужно сделать работу над ошибками и совершенствоваться дальше.

Во всяком случае, спасибо каждому за слова поддержки, вместе мы сила», – написал Тороп в соцсетях.

  • ЦСКА потерпел поражение в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • За «Акрон» забил Солтмурад Бакаев – он хладнокровно перекинул голкипера из-за пределов штрафной площади.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Акрон Тороп Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OldenVad
1755089218
Больше практики надо.
Ответить
bset
1755090801
Ошибки допускают все. Просто когда ее допускает нападающий, она не приводит к изменению результата. Когда ошибается вратарь, это почти всегда гол. Так что надо превращать эту ошибку в опыт. Благо не финал ЛЧ был)
Ответить
Xiko
1755095336
Все бывает, мы люди и нам свойственно ошибаться! Молодой, перспективный, на ошибках учатся!
Ответить
