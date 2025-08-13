Заявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп опубликовал пост с извинениями за свою ошибку в гостевой игре 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона».

«Армейцы, хочу извиниться перед командой и болельщиками за свою ошибку. К сожалению, это часть футбола. Нужно сделать работу над ошибками и совершенствоваться дальше.

Во всяком случае, спасибо каждому за слова поддержки, вместе мы сила», – написал Тороп в соцсетях.