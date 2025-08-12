Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о работе «Спартака» на трансферном рынке после поражения красно-белых от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Лучшим в игре с «Локо» вообще был Мартинс! Только за счет того, что у него движения много, он играет сам по себе. Все остальные – как придется.

Солари, купленный за 12 миллионов, выглядят на порядок хуже Дмитриева. Так сколько стоит Дмитриев тогда? 15 миллионов...?

Думаю, что те 70 миллионов, которые потратили в последний год, если бы «Спартак» предложил за Батракова и, допустим, Глебова и Кисляка, я думаю, что ЦСКА и «Локомотив» их продали. Например, 40 миллионов за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Глебова. И была бы совсем другая картина», – сказал Радимов.