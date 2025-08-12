Экс-тренер «Зенита» назвал глупостью увольнение Семака: «Нужно пригласить кого-то типа Станковича?»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о возможности увольнения Сергея Семака с поста главного тренера петербургской команды.

«Люди, которые обсуждают отставку Семака, просто не понимают, что говорят. Он должен продолжать работать, руководство клуба тоже не будет делать никаких шагов, потому что понимает: нам нужно пригласить кого-то типа Станковича?

Семак справится. Правда, судя по его внешнему виду, устал психологически, но он всегда был характерным футболистом, такой же и тренер. Просто так снять Семака – невероятная глупость», – сказал Рапопорт.