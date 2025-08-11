Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы

Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы

Сегодня, 18:59
1

«ПСЖ» продаст вратаря Джанлуиджи Доннарумму, но российский голкипер Матвей Сафонов не получит место основного вратаря команды.

«Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике не нравится Доннарумма. Он не хочет использовать его. Поэтому Джанлуиджи будет продан.

Ему уже сказали, что первым номером будет Шевалье. На 100 процентов известно, что он будет основным голкипером «ПСЖ». Думаю, что уже в матче за Суперкубок УЕФА Шевалье будет в старте», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

  • В прошлом сезоне 26-летний Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ», пропустил 13 голов, сыграл 7 встреч на ноль.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • «ПСЖ» проведет матч на Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» 13 августа.
  • Парижский клуб летом приобрел 23-летнего голкипера Люку Шевалье у «Лилля» за 40 миллионов евро.

«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки
Ротенберг прокомментировал фото с Доннаруммой
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Тоттенхэм ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Шевалье Люка
swot1205
1754929700
ну сезон длинный, возможны травмы и неудачная игра нового основного номера!!!!
Ответить
