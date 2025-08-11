Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы

«ПСЖ» продаст вратаря Джанлуиджи Доннарумму, но российский голкипер Матвей Сафонов не получит место основного вратаря команды.

«Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике не нравится Доннарумма. Он не хочет использовать его. Поэтому Джанлуиджи будет продан.

Ему уже сказали, что первым номером будет Шевалье. На 100 процентов известно, что он будет основным голкипером «ПСЖ». Думаю, что уже в матче за Суперкубок УЕФА Шевалье будет в старте», – сказал источник, знакомый с ситуацией.