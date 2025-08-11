Изменения лимита и потолок зарплат в РПЛ сравнили с «уравниловкой» в СССР

Бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможных нововведениях в РПЛ.

«Потолок зарплат? Глобально искусственные ограничения: лимиты, потолок зарплат – никогда не приветствовал. Мы прошли в СССР уравниловку, а это плюс-минус похожее. Кому-то высокий оклад, кому-то пониже, но потолок все равно есть потолок. Клуб должен понимать, имеет ли он возможность платить деньги, как во всем мире.

Почему во всем мире все нормально и все развивается в футбольных странах, а мы хотим своими путями идти? Если в Испании есть футбол, туда приезжают футболисты, причем очень много молодых из разных стран: Аргентина и так далее.

Месси приехал в «Барселону», потому что там есть возможность реализовываться. А к нам кто приедет с Казахстана или Беларуси, когда введут потолок? Футболисты скажут, что лучше в Китай поедут.

Мое мнение: любое нововведение влияет на конкуренцию и развитие футболистов. Поможет ли потолок в условиях лимита не завышать зарплату нашим игрокам? Об этом и речь: зачем вводить лимит?

У нас хорошее и талантливое молодое поколение растет. Они конкурируют в такой жестокой среде, прогрессируют и получают адекватные деньги – им не платят много. А мы искусственно делаем так: давай сделаем лимит, но чтобы не было этого [завышенных зарплат], введем потолок зарплат. Это получаются двойные ограничения. Вопрос: зачем?» – сказал Ташуев.