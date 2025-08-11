Введите ваш ник на сайте
Орлов считает, что «Зенит» не является фаворитом сезона

Сегодня, 15:13

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» в гостевом матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«По большому счету, «Зенит» не создал проблем «Ахмату». Команда Черчесова довольно легко разгадывала замыслы подопечных Семака. На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Все очень медленно... Где темп? Где нестандартные ходы?

Я не увидел никакой командной скорости. Так, отдельные вспышки, но не более того... Против такого «Зенита» грозненцам было несложно. По сути, гости создали один реальный момент, когда Шелия справился с ударом головой Кассьерры. Но этого же мало!

При этом «Зенит» пропускает в каждом туре! У Латышонка пока нет ни одного матча на ноль... Мог ли он спасти? Сложно сказать. Непростой эпизод. Но Евгений в этом сезоне глобально «Зенит» не выручает...

Ошибся ли Семак со стартовым составом? А какие варианты, если у команды сейчас нет нужной скорости? Мало что показал Луис Энрике. Да, у него была травма, он пару туров пропустил. Но от него же ждут совсем другой игры! В Грозном Энрике вообще ни разу не обострил, не пустился в дриблинг, не рисковал. Видимо, не готов.

То же самое можно сказать и про Жерсона. Какой обрез у него был во втором тайме, когда хозяева получили шанс провести свою атаку... Пока это все не то. Он далек от нужного игрового тонуса.

Что ж, все в руках зенитовцев. Прошло всего четыре тура. Вот только футболисты Семака должны четко понимать: они не фавориты этого сезона. Не фавориты, понимаете? И на одном классе ты себе чемпионство не вернешь.

Прошлый сезон многое показал. «Зенит» всего лишь второй. Значит, должно проснуться самолюбие. Должен быть голод до голов! А эти медленные розыгрыши, позиционные атаки... Мол, мы все равно дожмем. Да нет, ребята, не дожимаете. Не получается», – сказал Орлов.

  • Автором единственного гола в матче стал защитник петербуржцев Ваня Дркушич, отправивший мяч в свои ворота на 30-й минуте.
  • «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками после 4 туров.

Орлов – о футболистах «Зенита»: «Какие-то академики, это не игра лидера»
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке» 1
Названы судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Орлов Геннадий
  • Читайте нас: 