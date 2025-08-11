Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о результатах красно-белых.

– Учитывая, что «Спартак» находится в кризисе, не кажется ли вам, что ближайшие матчи могут стать решающими для Деяна Станковича?

– Команда в кризисе, да. Но самое смешное, что уже с первого тура многие говорят про уход Станковича, и это удивляет. Чем больше ты не выигрываешь, тем больше возникает вопросов.

Не думаю, что Станкович обидится на мои слова, но Деян же продлил контракт до лета 2027 года, зарплата у него замечательная, и если его уволят, то он скажет, как часто говорит: «Не получилось». И после спокойно уедет.

– Следующий матч в чемпионате у них с «Зенитом».

– А «Зенит» проигрывает «Ахмату». Так что этот матч может стать определяющим для обоих тренеров.