Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие»

Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие»

Сегодня, 00:12

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

«Я уже на протяжении долгого времени говорю, что «Спартак» будет бороться за четвертое-пятое место. Руководителям надо задавать вопросы: что они хотят, почему так происходит?

Кто руководитель в «Спартаке»? Кто за все отвечает? Раньше был Федун, ему можно было задать вопросы. А сейчас кто? Назовите мне ФИО руководителя «Спартака». Все начинают валить на «Лукойл», но кто именно-то отвечает за клуб? Никто ничего не знает. Все перекладывают ответственность. Стрелочники. Назовите ФИО руководителя, пускай отвечает перед болельщиками за это безобразие.

У «Спартака» самая большая армия фанатов в России, они переживают и бьются за клуб. Мне просто жалко болельщиков. Пусть они соберутся, будет их 30-50 тысяч человек и пускай этот руководитель перед ними извиняется за то, что происходит в клубе. «Спартак» уже 10 лет ерундой занимается», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» набрал 4 очка после 4 туров РПЛ и занимает 11-место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет против «Зенита».

Еще по теме:
Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака» 1
Семин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича 2
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» ищет нового тренера, Сперцян может переехать в Англию, «Динамо» не смогло выиграть с Карпиным и другие новости
00:30
Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Комо» (5:0), Лопес и Ямаль сделали дубли
00:02
1
Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака»
Вчера, 23:50
1
Семин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
Вчера, 23:22
2
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?»
Вчера, 22:41
2
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)
Вчера, 22:30
6
ВидеоКарпин намекнул на ошибку Лунева в пропущенном голе от «Сочи»
Вчера, 22:19
3
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
Вчера, 22:00
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж
Вчера, 21:46
6
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
Вчера, 21:41
Все новости
Все новости
Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие»
00:12
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
Вчера, 23:42
15
В РПЛ остался единственный клуб, не набравший очков после 4-х туров
Вчера, 23:34
Новичок «Динамо» назвал провалом старт команды в РПЛ
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:31
1
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)
Вчера, 22:30
6
ВидеоКарпин намекнул на ошибку Лунева в пропущенном голе от «Сочи»
Вчера, 22:19
3
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
Вчера, 22:00
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
Вчера, 21:41
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных
Вчера, 21:24
3
Морено высказался о своем будущем в «Сочи»
Вчера, 21:14
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
Вчера, 21:00
6
Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги
Вчера, 20:54
2
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
Вчера, 20:48
4
Реакция Карпина на ничью с «Сочи»
Вчера, 20:36
5
ВидеоСмолов провел первый матч после ухода из «Краснодара»
Вчера, 20:31
1
Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии
Вчера, 20:17
Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом
Вчера, 20:09
2
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Сочи» (1:1)
Вчера, 20:01
30
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:59
Станкович рассказал, обсуждался ли его уход из «Спартака» в прошлом сезоне
Вчера, 19:44
4
Названа сумма зарплаты, которую Сперцяну предложили в Англии
Вчера, 19:30
3
Стала известна позиция руководства «Зенита» по Семаку
Вчера, 19:08
16
Мусаев высказался о победе над «Оренбургом»
Вчера, 18:56
4
Станкович объяснил слова о проблемах со здоровьем
Вчера, 18:48
1
Названа сумма, которую клуб Чемпионшипа предложил за Сперцяна
Вчера, 18:33
2
Барко ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
Вчера, 17:55
2
Маму Тарасова крупно обманули мошенники
Вчера, 17:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 