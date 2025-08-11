Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

«Я уже на протяжении долгого времени говорю, что «Спартак» будет бороться за четвертое-пятое место. Руководителям надо задавать вопросы: что они хотят, почему так происходит?

Кто руководитель в «Спартаке»? Кто за все отвечает? Раньше был Федун, ему можно было задать вопросы. А сейчас кто? Назовите мне ФИО руководителя «Спартака». Все начинают валить на «Лукойл», но кто именно-то отвечает за клуб? Никто ничего не знает. Все перекладывают ответственность. Стрелочники. Назовите ФИО руководителя, пускай отвечает перед болельщиками за это безобразие.

У «Спартака» самая большая армия фанатов в России, они переживают и бьются за клуб. Мне просто жалко болельщиков. Пусть они соберутся, будет их 30-50 тысяч человек и пускай этот руководитель перед ними извиняется за то, что происходит в клубе. «Спартак» уже 10 лет ерундой занимается», – сказал Канчельскис.