Умяров извинился перед болельщиками «Спартака»

Сегодня, 21:44
3

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров извинился перед фанатами после матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» за такой период, который идeт у нашей команды. Конечно, болельщики этого не заслуживают.

Очень хочется выбраться из этой ситуации – «Спартак» не должен так начинать сезон. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из ситуации. Такой результат неприемлем для нас», – сказал Умяров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Умяров Наиль
Play
1754766795
Абсолютный ноль, смотрели матч в компании, только минуте на 80й вспомнили, что он на поле, да и то, когда начал фолить.
Ответить
k611
1754769015
Игрокам обороны и Максименко в первую очередь извинятся нужно. Магнитная буря на них действовала что ли. Мальчишки во дворовом футболе и то так не косячат...
Ответить
Cleaner
1754769714
Умяров: - Мы не хотели проигрывать, так получилось. Но есть и хорошая новость. У меня новый шикарный контракт со Спартаком!!!
Ответить
