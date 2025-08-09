Умяров извинился перед болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров извинился перед фанатами после матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

Хет-трик оформил Алексей Батраков.

«Локо» идет в РПЛ без потерь.

«Спартак» занимает 11-е место.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» за такой период, который идeт у нашей команды. Конечно, болельщики этого не заслуживают.

Очень хочется выбраться из этой ситуации – «Спартак» не должен так начинать сезон. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из ситуации. Такой результат неприемлем для нас», – сказал Умяров.