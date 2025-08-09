Реакция Дивеева на интерес «Спартака»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об интересе «Спартака».
– На неделе была новость, что вы нравитесь спортивному директору «Спартака» Кахигао и он лично заинтересован в вас.
– Видел эту новость, посмеялся. «Спартак» и я? Ха‑ха. Там было написано, что «Спартак» должен искать кого‑то наподобие меня в плане физической силы и мощи. Там не было, что они заинтересованы так, чтобы я к ним перешел.
– Вы в «Спартак» никогда не пойдете?
– Никогда не буду так говорить. Мир такой, не дай бог что и как.
- Подписанием Дивеева также интересовался бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
- Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»