Реакция Дивеева на интерес «Спартака»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об интересе «Спартака».

– На неделе была новость, что вы нравитесь спортивному директору «Спартака» Кахигао и он лично заинтересован в вас.

– Видел эту новость, посмеялся. «Спартак» и я? Ха‑ха. Там было написано, что «Спартак» должен искать кого‑то наподобие меня в плане физической силы и мощи. Там не было, что они заинтересованы так, чтобы я к ним перешел.

– Вы в «Спартак» никогда не пойдете?

– Никогда не буду так говорить. Мир такой, не дай бог что и как.