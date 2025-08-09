Введите ваш ник на сайте
Реакция Дивеева на интерес «Спартака»

Сегодня, 19:27
5

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об интересе «Спартака».

– На неделе была новость, что вы нравитесь спортивному директору «Спартака» Кахигао и он лично заинтересован в вас.

– Видел эту новость, посмеялся. «Спартак» и я? Ха‑ха. Там было написано, что «Спартак» должен искать кого‑то наподобие меня в плане физической силы и мощи. Там не было, что они заинтересованы так, чтобы я к ним перешел.

– Вы в «Спартак» никогда не пойдете?

– Никогда не буду так говорить. Мир такой, не дай бог что и как.

  • Подписанием Дивеева также интересовался бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
  • Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дивеев Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1754757731
Игоря не отдадим!!!!
Ответить
Cleaner
1754759183
Переход любого игрока в Спартак - это КРАНЫ КАРЬЕРЕ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Интерес
1754759317
Гипотезы и есть гипотезы.Главное,правильно их понимать, и не думать, что на Марсе есть жизнь, в варианте нам подобных.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1754759372
Зачем ему идти на понижение к лузерам. Гыгыгы
Ответить
Кривая да нелёгкая
1754761179
Губа не дура! Но не Батраков ты, тот четко говорит и не крутит
Ответить
Все новости
