Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Зенит»: 9 августа

Сегодня, 19:22
6

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Зенит». Игра состоится 9 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ндонг, Гандри, Сидоров, Касинтура, Келиано, Исмаэл, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.

Главный тренер: Станислав Черчесов

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1754756873
В поле в старте все чемоданные леги, лишь один бесчемоданный россиянин Легенда
Ответить
Garrincha58
1754757193
опять эти вату катать будут или сидеть глубоко в обороне
Ответить
волчарик
1754758312
К разговорам о лимите, Соболь в старте. Промолчал бы если это был Шилов.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1754759289
Пора Зениту начинать нормально играть, а не вату катать. И так уже потеряли много очков. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1754759415
КАкой "Сторожук"??? Вы что тут,"бомбардиры", прошлогодние сведения транслируете??? Вот лентяи...
Ответить
mixa1972
1754760166
4 ТУР
Ответить
