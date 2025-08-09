Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Зенит». Игра состоится 9 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ндонг, Гандри, Сидоров, Касинтура, Келиано, Исмаэл, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.
Главный тренер: Станислав Черчесов
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.
Главный тренер: Сергей Семак
Источник: «Бомбардир»