Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Зенит». Игра состоится 9 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ндонг, Гандри, Сидоров, Касинтура, Келиано, Исмаэл, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.

Главный тренер: Станислав Черчесов

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

