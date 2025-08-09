«Он ощетинится»: Пономарев дал смелый прогноз на дерби «Локомотив» – «Спартак»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
- Дерби пройдет сегодня в 18:00 мск на «РЖД Арене».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Локо» лидирует в РПЛ после 3 туров, «Спартак» занимает 11-е место.
«Локомотив» лидирует в таблице, набрал максимально возможное количество очков за три тура, но сейчас у него может наступить спад.
А у «Спартака» пока всего четыре очка, старт сезона не задался. Так что он сейчас злой, он ощетинится на «Локомотив» и выиграет.
Думаю, два мяча «красно‑белые» забьют. Прервутся его неудачи.
И я бы еще отметил, что «Локомотиву» в прошедших матчах где‑то временами просто везло. Это тоже важный момент. Везение в футболе большое значение имеет», – заявил Пономарев.
Источник: «Матч ТВ»