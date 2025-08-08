Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»

Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»

Сегодня, 22:59
2

Футбольный эксперт Александр Бубнов недоволен вероятным изменением лимита на легионеров в чемпионате России.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Зачем он лезет в профессиональный футбол? Что он хочет, что он прицепился к легионерам? Других проблем нет? Все общество устраивает, всех тренеров устраивает. Более того, большинство тренеров за то, чтобы вообще лимита не было, из-за этого якобы повышается конкуренция.

Некоторые богатые клубы, которые могут купить, они сейчас не покупают. Вот «Локомотив» может вообще без легионеров играть – Погостнова сейчас поставь, и все. Вот они со «Спартаком» могут выходить в 11 человек [россиян], и в запасе тоже полно.

Бедным клубам вообще их [легионеров] покупать некуда. Ну что вы хотите? Все нормально. Этот лимит уже давно действует, он всех устраивает. Что он прицепился?» – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака» 29
Реакция Генича на критику Шнякиным Бубнова 2
Шнякин раскритиковал оценки Бубнова 4
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1754683950
бубен дело бубнит
Ответить
erybov1965
1754684033
А что футбол,уже не спорт?
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
В «Реале» выбрали новую «девятку»
23:23
Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»
22:59
2
Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»
22:22
3
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»
22:10
1
РПЛ. «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) благодаря ассисту Дзюбы
21:56
1
Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»
21:47
1
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
21:21
2
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
20:33
32
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
7
Все новости
Все новости
«Сочи» отдал в аренду опорника, купленного неделю назад
23:11
Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»
22:50
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:56
1
Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность»
21:35
1
Радимов похвалил РФС за выбор соперника для сборной России
21:09
Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта
20:44
1
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
7
ЦСКА отказался платить 15 миллионов за бразильского вингера
20:08
3
Черчесов сформировал тренерский штаб в «Ахмате»
20:00
Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии
19:50
7
Черданцев: «Стать Заболотным непросто»
19:30
2
«Ростов» отдал в аренду 20-летнего вингера
19:19
Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу
19:10
3
Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»
18:49
7
Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»
18:30
13
«Спартак» не стал брать Модрича за 300 тысяч
18:00
8
Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»
17:41
3
«Рубин» хочет купить участника КЧМ-2025
17:31
Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью»
16:46
1
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»
16:00
6
Раскрыта сумма, полученная российскими клубами от УЕФА после отстранения
15:40
5
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень
15:04
5
Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае
14:58
3
Генич озвучил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
14:38
2
«Локомотив» повысил цену на Самошникова для «Спартака»
14:28
18
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
14:14
2
«Крылья Советов» отказались продавать «Сочи» защитника сборной России
13:50
1
Стало известно, когда возобновятся переговоры по трансферу Самошникова в «Спартак»
13:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 