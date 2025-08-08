Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов недоволен вероятным изменением лимита на легионеров в чемпионате России.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Зачем он лезет в профессиональный футбол? Что он хочет, что он прицепился к легионерам? Других проблем нет? Все общество устраивает, всех тренеров устраивает. Более того, большинство тренеров за то, чтобы вообще лимита не было, из-за этого якобы повышается конкуренция.

Некоторые богатые клубы, которые могут купить, они сейчас не покупают. Вот «Локомотив» может вообще без легионеров играть – Погостнова сейчас поставь, и все. Вот они со «Спартаком» могут выходить в 11 человек [россиян], и в запасе тоже полно.

Бедным клубам вообще их [легионеров] покупать некуда. Ну что вы хотите? Все нормально. Этот лимит уже давно действует, он всех устраивает. Что он прицепился?» – сказал Бубнов.