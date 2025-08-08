Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич впечатлен игрой «Краснодара» против «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«Они выходят на свою проектную мощность. Прямо видно, как они круто смотрелись в игре с «Динамо».

Может быть, какие-то недочeты были, не так много было моментов, потому что «Динамо» окопалось на своей половине поля.

Но, по тому, как «Краснодар» вeл единоборства, они смотрелись очень-очень круто», – сказал Генич.