Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»

Александр Мостовой оценил продление контракта между «Спартаком» и Наилем Умяровым до 2029 года.

«Продлили и продлили. Что здесь говорить? На фоне покупок за 20-30 миллионов евро любой русский с продлением – это уже хорошо.

Правильно сделали. Но я не скажу, что Умяров чем-то впечатляет. Обычный футболист.

Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит! Какой лидер? Лидер – тот, кто забивает по 10-15, а Наиль – обычный футболист. Но хорошо, что его продлили, потому что он россиянин», – сказал Мостовой.