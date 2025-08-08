Введите ваш ник на сайте
Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»

Сегодня, 18:49
5

Александр Мостовой оценил продление контракта между «Спартаком» и Наилем Умяровым до 2029 года.

«Продлили и продлили. Что здесь говорить? На фоне покупок за 20-30 миллионов евро любой русский с продлением – это уже хорошо.

Правильно сделали. Но я не скажу, что Умяров чем-то впечатляет. Обычный футболист.

Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит! Какой лидер? Лидер – тот, кто забивает по 10-15, а Наиль – обычный футболист. Но хорошо, что его продлили, потому что он россиянин», – сказал Мостовой.

  • 25-летний Умяров перешел в «Спартак» из «Чертаново» в 2019 году.
  • Он провел 168 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Сообщалось, что зарплата хавбека вырастет на 70% после продления контракта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Мостовой Александр
vvv123
1754669183
Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит! Разве что лидер костоломов, в каждом матче можно удалять!
Ответить
Spartak_forv@
1754669276
А позиция на поле роли не играет?) Что за дичь? По такой логике защитники и вратари не могу быть лидерами?)
Ответить
Интерес
1754669526
Скажем так , в отличие от двузначномиллионных стал отрабатывать все матчи ровно.А вот угальдо-барковская братия может блеснуть,а может "заглотить блесну".И ищи-свищи...Это и определяет полезность игрока для команды.
Ответить
andr45
1754669576
МОСТОВОЙ «Лидер – тот, кто забивает по 10-15» А кто же тогда Энрике, забивший 2 (ДВА) гола?) Голый король из Америки?) PS Между прочим Нетто или Шестернев тоже не забивали по 10-15 мячей) А, как быть с Акинфеевым?)
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754669853
Какой лидер такие и результаты у клуба.За 168 матчей 9 полезных действий у "лидера")))
Ответить
