Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»

Александр Мостовой оценил продление контракта между «Спартаком» и Наилем Умяровым до 2029 года.
«Продлили и продлили. Что здесь говорить? На фоне покупок за 20-30 миллионов евро любой русский с продлением – это уже хорошо.
Правильно сделали. Но я не скажу, что Умяров чем-то впечатляет. Обычный футболист.
Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит! Какой лидер? Лидер – тот, кто забивает по 10-15, а Наиль – обычный футболист. Но хорошо, что его продлили, потому что он россиянин», – сказал Мостовой.
- 25-летний Умяров перешел в «Спартак» из «Чертаново» в 2019 году.
- Он провел 168 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Сообщалось, что зарплата хавбека вырастет на 70% после продления контракта.
Источник: «Спорт-Экспресс»