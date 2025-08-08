Павлюченко сказал, в чем состоит кайф футбола для игроков

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос, для чего играют в футбол.

«Для чего мы играем в футбол? Ну так, чтобы поиграть там, получать зарплату – я футболист.

Футболист, если ставит какую-то цель, он должен играть и в сборной, играть в таких турнирах, как Лига чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира. Блин, ну мы же ради этого там с шести лет всю жизнь хренячили, не знаю, как кони, блин, чтобы попасть туда, правильно? Вот это кайф футбола», – сказал Павлюченко.