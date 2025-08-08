Тюкавин купил трактор для школы в родном городе

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин подарил трактор спортивной школе из родного города Котлас.

«Местная футбольная команда нуждалась в нем для ухода за газоном на стадионе. Нападающий «Динамо» вместе с клубом организовал покупку мини-трактора стоимостью 1,5 млн рублей. Его раскрасили в бело-голубые цвета и нарисовали на кабине 70-й номер с эмблемой клуба.

В благодарность спортшкола разместила за воротами стадиона билборд с Тюкавиным. Осенью запланирована поездка футболиста в Котлас», – сообщил журналист Иван Карпов.