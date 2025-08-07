Введите ваш ник на сайте
Жирков назвал самый популярный футбольный клуб России

Сегодня, 20:15
4

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков определил народную команду. По его мнению, это «Зенит».

«Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки. У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды.

Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы», – сказал Жирков.

  • «Зенит» занял 2-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • До этого клуб 6 раз подряд выигрывал чемпионат России.

Жирков назвал фаворитов сезона в РПЛ 4
Жирков – о легионерах в «Зените»: «У всех есть право купить бразильцев» 9
Жирков назвал команду, которая будет доминировать в РПЛ в ближайшие годы 10
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Жирков Юрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1754587995
Юра, хряки против, поскольку мыслят результатами прошлого века. Ничего страшного, Англия тоже себя видит чемпионами мира с 1966 года и ничего, до сих пор облизывается и мечтает. Но переплюнуть Бразилию, не по Сеньке шапка........
Ответить
VVM1964
1754588187
Жирков, ты уже не раз доказывал, что твои умственные способности подстать твоей мудрой жене !)... Так, что фраза "Я думаю..." уже звучит комично !)...
Ответить
alefreddy
1754588573
проспись уже все все оценили
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» договорился о подписании нового вратаря за 40 миллионов
20:28
3
Быстров – о «Спартаке»: «Становится сильным середнячком»
20:00
«Челси» начал переговоры по трансферу вингера «Манчестер Юнайтед»
19:44
Фото«Спасибо за победы и самые жесткие сборы»: Акинфеев поздравил Газзаева с 71-летием
19:10
Быстров отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»
18:36
В Италии оценили шансы на переход Коко в «Спартак»
18:24
4
Раскрыта зарплата Умярова в «Спартаке» – она вырастет на 70% после продления контракта
17:45
16
Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл»
17:26
19
«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке форварда за 85 миллионов
17:23
2
Все новости
Португальский агент прокомментировал трансфер Мангаша в «Спортинг» из «Спартака»
19:23
2
Семин назвал фаворита матча «Локомотив» – «Спартак»
19:15
Бывший тренер «Спартака» Рианчо выделил главную проблему российского футбола
18:50
Быстров отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»
18:36
«Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере игрока
18:20
1
Раскрыта зарплата Умярова в «Спартаке» – она вырастет на 70% после продления контракта
17:45
16
Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл»
17:26
19
Агент Чернова назвал человека, из-за которого защитник покинул «Спартак»
17:16
5
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Спартака»
16:11
2
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»
16:01
9
Назначены комментаторы на матч «Локомотив» – «Спартак»
15:31
18
КДК наказал ЦСКА по итогам матча с «Зенитом»
15:24
14
ФотоНазначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ
14:19
18
Фото«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг»
14:06
7
Мостовой отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича
13:50
16
Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
13:35
Семак высказался о назначении Черчесова в «Ахмат» перед матчем с «Зенитом»
13:29
6
Челестини – о ЦСКА: «Ситуация действительно сложная»
13:22
5
Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Гонсалвешу
13:14
1
Кирьяков сказал, чем рискует Черчесов при неудаче в «Ахмате»
13:05
1
Агент Самошникова рассказал о ситуации с переходом игрока в «Спартак»
12:52
5
Кобелев выразил опасение из-за зарплаты российских игроков при ужесточении лимита
12:40
14
Медведев двумя словами ответил на вопрос о поиске «Зенитом» нападающего
12:22
2
Тюкавин – о Карпине: «Может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать»
12:05
Агент назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за место в топ-3 РПЛ
11:51
3
Реакция Медведева на возможность ужесточения лимита на легионеров
11:12
51
Агент Чернова заявил о переходе игрока из «Спартака» в «Крылья Советов»
11:06
4
Черданцев высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»
10:51
10
