Жирков назвал самый популярный футбольный клуб России

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков определил народную команду. По его мнению, это «Зенит».

«Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки. У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды.

Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы», – сказал Жирков.