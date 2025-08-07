Жирков назвал самый популярный футбольный клуб России

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков определил народную команду. По его мнению, это «Зенит».
«Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки. У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды.
Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы», – сказал Жирков.
- «Зенит» занял 2-е место в прошлом сезоне РПЛ.
- До этого клуб 6 раз подряд выигрывал чемпионат России.
Источник: «Спорт-Экспресс»