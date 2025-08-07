Агент Чернова назвал человека, из-за которого защитник покинул «Спартак»

Агент Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал переход защитника из «Спартака» в «Крылья Советов».

Самарский клуб арендовал 29-летнего россиянина до конца сезона.

– Нет ли обиды, что карьера Никиты в «Спартаке» завершилась таким образом?

– Никита – взрослый парень, вы же читали, что он сказал. На что тут обижаться? Это не клуб принял решение, а главный тренер. В данной ситуации пойти в команду и получить игровую практику – профессиональное решение. Что будет дальше – посмотрим. Всe может поменяться. И есть вероятность, что к моменту окончания аренды поменяется главный тренер «Спартака». Сейчас главное играть и помочь команде, которая начала сезон.