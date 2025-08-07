Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба рассматривает несколько вариантов трансфера защитника Роберта Ренана.
«По Ренану есть пара-тройка вариантов. Выбираем оптимальный для игрока, и для «Зенита», – сказал Медведев.
- Контракт 21-летнего Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Ренан провел за «Аль-Шабаб» на правах аренды 35 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: РИА «Новости»