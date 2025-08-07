Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба рассматривает несколько вариантов трансфера защитника Роберта Ренана.

«По Ренану есть пара-тройка вариантов. Выбираем оптимальный для игрока, и для «Зенита», – сказал Медведев.