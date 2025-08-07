Введите ваш ник на сайте
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»

Сегодня, 10:19
4

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба рассматривает несколько вариантов трансфера защитника Роберта Ренана.

«По Ренану есть пара-тройка вариантов. Выбираем оптимальный для игрока, и для «Зенита», – сказал Медведев.

  • Контракт 21-летнего Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне Ренан провел за «Аль-Шабаб» на правах аренды 35 матчей, сделал 3 ассиста.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Аль-Шабаб Зенит Ренан Роберт Медведев Александр
Комментарии (4)
acor94
1754553011
Когда руководство - идиоты, оно может и педро по дешевке отдать. Вместо того чтоб наигрывать будущего основного защитника сборной Бразилии, занимаются чепухой.
FWSPM
1754554279
а варианты не озвучил что бы не позорится? ну ничего скоро карпов все разболтает
