Семин отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»

Юрий Семин высказался о приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».
«Команда проиграла на старте три матча, такой результат не мог устраивать руководство клуба.
Ситуация непростая, но Станислав Саламович является специалистом высокого уровня, побеждал в чемпионатах разных стран.
Было понятно, что такой тренер надолго без работы не останется. Я думаю, что его назначение пойдет команде на пользу», – заявил Семин.
- Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.
- Он уже возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.
- Сообщалось, что грозненский клуб будет платить тренеру 1,3 млн евро за сезон.
Источник: ТАСС