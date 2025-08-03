Семак назвал сильнейшего футболиста «Зенита»: «На двести процентов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает Вендела сильнейшим игроком петербургской команды.

– Вы сказали на предматчевой пресс-конференции, что играть должны те, кто сильнее. На ваш взгляд, Вендел действительно сильнее остальных – тех, кто получил меньше игрового времени, чем он?

– Для меня – сто процентов.

– На сто процентов?

– На двести!

– Вы рассчитываете на него, как на игрока «Зенита» в нынешнем сезоне или это показ товара лицом перед тем, как найти выгодный вариант трудоустройства?

– Он – игрок «Зенита», и мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остается. А дальше посмотрим.