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  • Семак назвал сильнейшего футболиста «Зенита»: «На двести процентов»

Семак назвал сильнейшего футболиста «Зенита»: «На двести процентов»

3 августа 2025, 22:50
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает Вендела сильнейшим игроком петербургской команды.

– Вы сказали на предматчевой пресс-конференции, что играть должны те, кто сильнее. На ваш взгляд, Вендел действительно сильнее остальных – тех, кто получил меньше игрового времени, чем он?

– Для меня – сто процентов.

– На сто процентов?

– На двести!

– Вы рассчитываете на него, как на игрока «Зенита» в нынешнем сезоне или это показ товара лицом перед тем, как найти выгодный вариант трудоустройства?

– Он – игрок «Зенита», и мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остается. А дальше посмотрим.

  • Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года.
  • Его контракт с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (18)
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Mirak92
1754251911
Не в сегодняшнем матче
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1754256079
Вендел сегодня не был похож сам на себя.Видно волнуется за чемодан,который он отвёз в Рио
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vvv123
1754261650
Вендел назвал слабейшего тренера Зенита: это Семак!
Ответить
jerry093
1754267226
Семак назвал сильнейшего футболиста «Зенита»: «Судья На двести процентов»
Ответить
boris63
1754282655
Где был Семак когда шла игра, Вендел был ни какой, только ручонки поднимал. А реально сильнейшим на этот матч был Гонду, парень успевал везде. Только вот почему Серожа держит его на скамье, загадка, да ещё в таком матче.
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WILDLING_HRUNDEL
1754285648
Семак в отставку уйди гад
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NewLife
1754287270
Вендел - ценный, а с ламбургини, порше и полными бабла чемоданами - бесценный))
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andr45
1754299989
Это, что же? Деньги за Энрике и Жерсона выброшены на ветер?( Или нас дурили, что они супертопы?
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Spinosssa-34-google
1754412901
Семак расписался в собственной не компетентности.Не тренировавшийся игрок, полностью пропустивший предсезонку, сильнее, чем игроки обоймы семака. Это фиаско, Сирожа, уйди сам.
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САДЫЧОК
1754507492
Семак хуже физрука. Лидеры команды Барриос,Лусиано и возможно авансом Педро. Адекватный человек не может шутить про 200%. У него значит всё через ж@пу!
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