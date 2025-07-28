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  • Федотов: «Карасев имел основания для третьего удаления у «Спартака»

Федотов: «Карасев имел основания для третьего удаления у «Спартака»

28 июля 2025, 21:21
3

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство Сергея Карасева в матче 2-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3).

«На восьмой минуте Карасeв показал красную Заболотному. Вопрос даже не в карточке, а в том, что арбитр такого уровня со своей позиции изначально ничего не увидел. Также ему, возможно, не помог резервный арбитр, который смотрел в ту же сторону.

Заболотный тянулся к мячу, ногу было некуда девать, она пошла по бедру вскользь. За красную говорят шипы, но для меня это жeлтая, потому что игрок «Спартака» успел согнуть ногу и вывернуть стопу.

Действий для травмы я здесь не увидел. Однако, скорее всего, ЭСК решение арбитра поддержит. Для меня же это ошибка Карасeва.

Далее Карасeв не показал жeлтую Литвинову за грубую игру. Футболист «Балтики» прокинул мяч, а игрок «Спартака» его сбил. Открытая позиция у Карасeва, должен был наказывать.

В конце первого тайма отменил гол в ворота «Спартака» после просмотра повтора. Этот момент долго смотрели на предмет фола на вратаре.

Отмена гола правильная, но изначально Карасeв должен был назначить свободный удар, так как игрок «Спартака» зажимал мяч ногами. И то же самое можно было делать, когда другой игрок сел на мяч – это неспортивное поведение.

В итоге решение вынесли за удар по рукам вратарю, который положил руки на мяч – это считается контролем.

На 58-й минуте – вторая жeлтая Маркиньосу. К Карасeву здесь претензий нет. С его позиции это вторая жeлтая. Если бы он увидел прямую красную, это могло бы спасти Маркиньоса, потому что дальше смотрели бы офсайд.

Однако графику не чертили, а по трансляции, возможно, игрок «Балтики» был во «вне игры». Тогда это проблема первого ассистента.

У Карасeва были основания показать вторую жeлтую и Умярову, который чуть вскользь наступил на игрока «Балтики». Однако тогда было бы три удаления«, – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (3)
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vvv123
1753727570
Все правильно, Литвинова и Умярова, костоломов, надо было гнать взашей!
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Вжыхъ
1753729688
Да и для четвёртого, а то устали же столько бегать, а так техническое записали бы и всё, пиво пить.
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CSKA winner
1753732678
Матерь Божья ! Лукойловский свистун прозрел !
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