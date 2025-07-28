«Зенит» упустил победу в Казани, серия Слуцкого в Китае, жесткий разговор со Станковичем и другие новости

Раскрыт человек, который из тени управляет «Спартаком».

Станковича вызвали на жесткий разговор после 0:3 от «Балтики».

Экс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии, от которого отказался «Спартак», подписал контракт с другим клубом.

Стало известно, после какого матча Станковича могут уволить из «Спартака».

Морено отказался от половины зарплаты после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем таких денег».

РПЛ. Дубль Кругового за минуту принес ЦСКА победу над «Ахматом».

«Шэньхуа» Слуцкого выиграл 4-й матч подряд в чемпионате Китая.

В ЦСКА подтвердили уход Файзуллаева и Мухина.

РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2).