РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)

В матче 2-го тура РПЛ «Рубин» дома сыграл вничью с «Зенитом» – 2:2.

Петербуржцы вели с разницей в два мяча после первого тайма. На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной защитником казанцев Алексеем Грицаенко. Главный судья Алексей Сухой указал на «точку» после вмешательства ВАР. На 36-й минуте еще один гол забил Матео Кассьерра.

Вскоре после перерыва «Рубин» отыграл один мяч. Гол на 47-й минуте забил Велдин Ходжа. Казанцы сравняли счет в концовке – на 90-й минуте отличился Мирлинд Даку.

После двух туров «Рубин» занимает 4-е место, а «Зенит» – 6-е. У обеих команд по 4 очка.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мостовой, 11 (с пенальти); 0:2 – Кассьерра, 36; 1:2 – Ходжа, 47; 2:2 – Даку, 90.

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