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РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)

Вчера, 22:00
111

В матче 2-го тура РПЛ «Рубин» дома сыграл вничью с «Зенитом» – 2:2.

Петербуржцы вели с разницей в два мяча после первого тайма. На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной защитником казанцев Алексеем Грицаенко. Главный судья Алексей Сухой указал на «точку» после вмешательства ВАР. На 36-й минуте еще один гол забил Матео Кассьерра.

Вскоре после перерыва «Рубин» отыграл один мяч. Гол на 47-й минуте забил Велдин Ходжа. Казанцы сравняли счет в концовке – на 90-й минуте отличился Мирлинд Даку.

После двух туров «Рубин» занимает 4-е место, а «Зенит» – 6-е. У обеих команд по 4 очка.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мостовой, 11 (с пенальти); 0:2 – Кассьерра, 36; 1:2 – Ходжа, 47; 2:2 – Даку, 90.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
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Комментарии (111)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1753644408
Было видно, что Вендел не выкладывался, а вот Мост классно сыграл, надо больше во втором юбилейном игрового времени предоставлять не чемоданным легам, а бесчемоданным россиянам
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Номэд
1753644464
Фанаты «Рубина» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» во 2-м тайме матча РПЛ Гыгы
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anatolich72
1753644512
Ну и где кометы, что семак не тренер, чисто его ошибки привели к потере очков.
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raritet
1753644742
При повторах видно что Латышонок как бы рисовал что он прыгает, но вообще не тянулся к мячу. Оба мяча на его совести.
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raritet
1753644859
Убирать Латышонка.
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FFR
1753645063
В РПЛ у всех команд зашита никудышная, в том числе и у Зенита. Не хотят бразильцы Зенита особо вкладываться, а Семак по всей видимости не может справиться с ними. А Дака он такой Дака, его голова в нужный момент оказалась в нужном месте. Ходжа тоже хорош.
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S.K.V.
1753646495
семак это что то
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alex1951
1753647826
Тут все писают и пишут....а толку то что ? Ноль на выходе. Все умничают сидя на диване.... Никто не выходит проигрывать....И не думайте,что судьи изначально за кого то... Проиграли - судей вешать...и наоборот... Так что спокойно,давайте без фанатизма... Футбол не только победы ,но и поражения...
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Plyash
1753649595
Пора речку Нева поменять на реку Амазонка . Только там всякие Кассьеры и иже с ними заиграют в полную силу , здесь им холодно .
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mutabor0992
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"Это какой то позор."(Собачье сердце)
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