Сотрудники «Зенита» случайно раскрыли информацию о травме Энрике перед матчем с «Рубином»

Аналитики «Рубина» вычислили, что вингер «Зенита» Луис Энрике не сыграет с казанцами во 2-м туре РПЛ благодаря фэнтези-футболу.

Бразилец травмировался перед игрой, но информация об этом не публиковалась.

О неучастии Энрике в предстоящей встрече удалось узнать, поскольку сотрудники «Зенита» синхронно убрали Луиса из своих составов в фэнтези.

Теперь работникам петербургского клуба запрещено участвовать в фэнтези-турнирах, чтобы избежать подобных сливов в будущем.