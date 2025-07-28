Реакция отца Глушенкова на замену сына в перерыве матча «Рубин» – «Зенит»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не понял, почему его сына заменили после первого тайма воскресного матча с «Рубином».

Глушенкова убрали при счете 2:0 в пользу петербургской команды.

В итоге зенитовцы упустили победу – 2:2.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Глушенкова.

– Как восприняли замену в перерыве? Расстроены?

– Конечно. 2:0 счет, игра идет, чего его менять? Все хорошо, а в итоге 2:2 – и на кого все спихивать?

– Приводятся цифры – много ошибался. Но приводятся и другие – и Жерсон много ошибался.

– Если сопоставлять, кто сколько ошибался, то если под каждого копать, то все получится. Ошибаются все.