Реакция отца Глушенкова на замену сына в перерыве матча «Рубин» – «Зенит»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не понял, почему его сына заменили после первого тайма воскресного матча с «Рубином».
- Глушенкова убрали при счете 2:0 в пользу петербургской команды.
- В итоге зенитовцы упустили победу – 2:2.
- После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Глушенкова.
– Как восприняли замену в перерыве? Расстроены?
– Конечно. 2:0 счет, игра идет, чего его менять? Все хорошо, а в итоге 2:2 – и на кого все спихивать?
– Приводятся цифры – много ошибался. Но приводятся и другие – и Жерсон много ошибался.
– Если сопоставлять, кто сколько ошибался, то если под каждого копать, то все получится. Ошибаются все.
Источник: «РБ Спорт»