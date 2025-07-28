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  • Реакция отца Глушенкова на замену сына в перерыве матча «Рубин» – «Зенит»

Реакция отца Глушенкова на замену сына в перерыве матча «Рубин» – «Зенит»

Сегодня, 17:42
4

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не понял, почему его сына заменили после первого тайма воскресного матча с «Рубином».

  • Глушенкова убрали при счете 2:0 в пользу петербургской команды.
  • В итоге зенитовцы упустили победу – 2:2.
  • После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Глушенкова.

– Как восприняли замену в перерыве? Расстроены?

– Конечно. 2:0 счет, игра идет, чего его менять? Все хорошо, а в итоге 2:2 – и на кого все спихивать?

– Приводятся цифры – много ошибался. Но приводятся и другие – и Жерсон много ошибался.

– Если сопоставлять, кто сколько ошибался, то если под каждого копать, то все получится. Ошибаются все.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Глушенков Максим
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Комментарии (4)
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Мордаванин
1753714593
папане на фунфырик не прислали))
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Номэд
1753714742
Все хорошо, а в итоге 2:2 – и на кого все спихивать? На физрука сельдерея.
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FROLL007
1753716024
Глушенков косячит постоянно. Вот и заменили. Гыгыгы
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subbotaspartak
1753716792
А маме не пожаловался?
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