Экс-президент «Зенита»: «Все боятся критиковать Семака, он устал от команды, а команда – от него»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о работе главного тренера петербуржцев Сергея Семака после гостевого матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2)

«Я прочитал многих экспертов, и все боятся критиковать «Зенит» и Семака. Мне это совершенно непонятно! Команда в матче с «Рубином» вела со счeтом 2:0, плохо начала второй тайм и упустила победу.

Честно говоря, мне были непонятны замены со стороны Семака. Да, Глушенков не очень хорошо отыграл первый тайм, но его замена отрицательно сказалась на игре «Зенита». Мне кажется, что Максим затаил определeнную обиду на Семака. С ним нужно просто поговорить и всe объяснить – он же профессиональный футболист, он всe бы понял.

Меня очень сильно удивили замены в конце матча с «Рубином». Семак же видел, что соперник начал давить. Выпусти высокого Алипа или даже Соболева, который помог бы на втором этаже.

Почему Мантуан в эпизоде с голом остался один? Где были центральные защитники? По большому счeту два матча с «Ростовом» и «Рубином» пока не внушают оптимизма.

Семак не управляет командой – он устал от команды, а команда устала от Семака. Я это буду повторять каждый раз. Не видно тренерской мысли, не видно, чтобы у кого-то горели глаза», – сказал Туфрин.