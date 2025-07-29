Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент «Зенита»: «Все боятся критиковать Семака, он устал от команды, а команда – от него»

Экс-президент «Зенита»: «Все боятся критиковать Семака, он устал от команды, а команда – от него»

Сегодня, 12:18
6

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о работе главного тренера петербуржцев Сергея Семака после гостевого матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2)

«Я прочитал многих экспертов, и все боятся критиковать «Зенит» и Семака. Мне это совершенно непонятно! Команда в матче с «Рубином» вела со счeтом 2:0, плохо начала второй тайм и упустила победу.

Честно говоря, мне были непонятны замены со стороны Семака. Да, Глушенков не очень хорошо отыграл первый тайм, но его замена отрицательно сказалась на игре «Зенита». Мне кажется, что Максим затаил определeнную обиду на Семака. С ним нужно просто поговорить и всe объяснить – он же профессиональный футболист, он всe бы понял.

Меня очень сильно удивили замены в конце матча с «Рубином». Семак же видел, что соперник начал давить. Выпусти высокого Алипа или даже Соболева, который помог бы на втором этаже.

Почему Мантуан в эпизоде с голом остался один? Где были центральные защитники? По большому счeту два матча с «Ростовом» и «Рубином» пока не внушают оптимизма.

Семак не управляет командой – он устал от команды, а команда устала от Семака. Я это буду повторять каждый раз. Не видно тренерской мысли, не видно, чтобы у кого-то горели глаза», – сказал Туфрин.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • Под руководством 49-летнего специалиста петербургский клуб 6 раз подряд выигрывал чемпионат России в сезонах-2018/19–2023/24.

Еще по теме:
Радимов вступился за Семака: «Закройте свои вонючие рты» 3
Аршавин примет решение по вингеру «Зенита» 1
Названа сумма, которую «Зенит» просит за Вендела 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1753781671
Туфрин возглавлял "Зенит" чуть больше года-конец 92-начало 94,его сменил Мутко. "Звёздные " были годы при Туфрине!!! До и после трудился на телефонном узле славного города на Неве...
Ответить
Мордаванин
1753782134
предприниматель.е.п.т)) "В начале 90-х годов он руководил Некрасовским телефонным узлом. Сейчас Леонид Туфрин - директор Петербургского филиала ОАО «Северо-западный Телеком». С приходом Туфрина, из правительства города клуб стал курировать Виталий Мутко." бандос трухлявый.а чего тарифы такие в ростелекоме жуткие?
Ответить
andr45
1753782326
ТУФРИН «Не видно тренерской мысли» А, когда она была видна?)
Ответить
Taps
1753784608
Молодец мужик, всё правильно сказал.
Ответить
boris63
1753785838
В чем то он и прав, Семаку нужно перезагрузится а игрокам отдохнуть от этого тренера у которого на данный момент нет свежых идей.
Ответить
alp
1753787415
у богданыча с заменами всегда не получается.. с другой стороны, а кого ставить на его место? черчесова чтоли, извините за выражение?
Ответить
Главные новости
Радимов вступился за Семака: «Закройте свои вонючие рты»
14:00
3
Один из ведущих игроков ЦСКА хочет выкупить свой контракт и уехать в ОАЭ
13:50
4
Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон
13:34
Булыкин – о трансфере Жедсона в «Спартак»: «Меня терзают смутные сомнения»
12:59
2
Только 1 клуб РПЛ второй тур подряд обратился в комиссию РФС по судейству
12:46
11
Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было»
12:30
9
«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника
12:28
2
Экс-президент «Зенита»: «Все боятся критиковать Семака, он устал от команды, а команда – от него»
12:18
6
Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»
12:05
7
«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона
11:47
5
Все новости
Все новости
Агент Гайча высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА в «Эстудиантес»
13:26
1
Стала известна позиция ЦСКА по Роше
12:51
1
Владелец «Акрона» назвал сроки, в которые мечтает сделать клуб чемпионом России
12:40
6
Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было»
12:30
8
«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника
12:28
2
Экс-президент «Зенита»: «Все боятся критиковать Семака, он устал от команды, а команда – от него»
12:18
6
Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»
12:05
7
Дивеев – об уходе Файзуллаева в турецкий клуб: «Я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта»
11:52
4
«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона
11:47
5
В «Атлетико Минейро» высказались об интересе «Спартака» к защитнику сборной Бразилии
11:11
Аршавин примет решение по вингеру «Зенита»
10:58
1
Названы два клуба РПЛ, которые интересуются Черновым из «Спартака»
10:49
2
Названа сумма, которую «Зенит» просит за Вендела
10:22
4
«Локомотив» не станет подписывать экс-игрока «Динамо»
10:05
ЦСКА рассмотрит несколько кандидатов на место вингера
09:53
8
Стала известна позиция вингера «Краснодара» по предложению «Коринтианса»
09:35
1
Булыкин сказал, приносит ли Глушенков пользу «Зениту»
09:22
3
Реакция Генича на критику Шнякиным Бубнова
09:06
2
ЦСКА начал рассматривать варианты замены Роши
08:50
2
В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Артуру
08:34
1
Шнякин раскритиковал оценки Бубнова
08:20
3
Ловчев высказался об усталости Станковича
08:05
9
Агент назвал хорошей сделкой для «Зенита» продажу Вендела по сниженной цене
07:50
1
Отец Глушенкова – об игре «Зенита»: «Кому надо катание мяча от вратаря налево-направо? Даже я в 54 так смогу»
01:11
17
Мостовой оценил решение «Спартака» продать Мангаша
00:37
4
Сотрудники «Зенита» случайно раскрыли информацию о травме Энрике перед матчем с «Рубином»
00:23
4
Стало известно, сколько Роше из ЦСКА пообещали платить в ОАЭ
Вчера, 23:40
1
«Спартак» работает над покупкой защитника сборной Бразилии
Вчера, 23:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 