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  • РПЛ. Дубль Кругового за минуту принес ЦСКА победу над «Ахматом»

РПЛ. Дубль Кругового за минуту принес ЦСКА победу над «Ахматом»

Сегодня, 16:57
28

ЦСКА дома одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1 в матче 2-го тура РПЛ.

Гости открыли счет на 15-й минуте усилиями Брайана Мансильи. ЦСКА переломил ход встречи в компенсированное время первого тайма. Дубль в ворота гостей оформил Данил Круговой, отличившийся на 45+2-й и 45+3-й минутах.

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ в этом сезоне. «Ахмат» начал чемпионат России с двух поражений подряд.

Россия. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мансилья, 15; 1:1 – Круговой, 45+2; 2:1 – Круговой, 45+3.

Удаление: нет – Тодорович, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Круговой Данил
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Комментарии (22)
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boris63
1753625066
Игра не очень в исполнении Армейцев, забивают натужно и не нападающие. А они у нас в команде есть вообще?
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АЛЕКС 58
1753625467
Круговому нужно больше доверять место в старте. С волевой победой
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Бригадный
1753625576
Игра обеих команд просто отвратительная. Унылое ... это самое. А не игра. У хрюканов даже при проигрыше игра много интересней. Не говоря уже о проводницах, которые с полным правом занимают 1 место в таблице.
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bratskij
1753625958
Уберите этого Чекатило, поставьте Игнашевича.Не будет ничего хорошего с этим недотренером.
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Александр-Каратеев-yandex
1753626073
Медведь порадовался за Круга - питерский всё же.
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САНЁК17
1753626124
Если Глебов(молодой)не был бы так самоуверенный забили бы ещё пару шт,он как будто один на поле играет
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CSKA winner
1753626751
Молодец Данька ! Хороший из тебя прапорщик мог бы получиться .
Ответить
BuenosArgentina
1753630011
Молоток, рад за него, а мог бы играть в Зените , забивать голы, как впрочем и Сергеев
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...короче
1753630368
...игры не видел, и судя по комментам и стате, и к лучшему, но 3 очка, они и в Африке 3 очка, с чем коней и поздравляю...
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bset
1753632292
Результат есть, а игры нет. Ставлю на отставку до конца года. Щас пойдут Зениты, Краснодары, Локомотивы и нас по асфальту повозят знатно.
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