РПЛ. Дубль Кругового за минуту принес ЦСКА победу над «Ахматом»

ЦСКА дома одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1 в матче 2-го тура РПЛ.

Гости открыли счет на 15-й минуте усилиями Брайана Мансильи. ЦСКА переломил ход встречи в компенсированное время первого тайма. Дубль в ворота гостей оформил Данил Круговой, отличившийся на 45+2-й и 45+3-й минутах.

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ в этом сезоне. «Ахмат» начал чемпионат России с двух поражений подряд.

Россия. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мансилья, 15; 1:1 – Круговой, 45+2; 2:1 – Круговой, 45+3.

Удаление: нет – Тодорович, 86.

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