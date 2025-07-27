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  • Морено отказался от половины зарплаты после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем таких денег»

Морено отказался от половины зарплаты после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем таких денег»

Сегодня, 10:17
7

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено отказался от части зарплаты после матча 2-го тура РПЛ против «Акрона» (0:4).

  • «Сочи» начал сезон с двух крупных поражений.
  • Морено в команде 1,5 года.
  • «Сочи» рассматривает вариант замены испанца на Игоря Осинькина.

«Десять минут в концовке прошлого матча, десять минут в начале этой игры – это просто позорно, мы не заслуживаем зарплаты. Я сказал игрокам, что они должны отдать как минимум половину месячной зарплаты на благо клуба. Это также моя вина, я беру на себя ответственность. Думаю, каждый из нас должен разделить эту ответственность и взять вину за этот позор. Не знаю, как поступят игроки, но я отдам половину месячной зарплаты.

Если это невозможно сделать по контракту, сделать юридически, то я просто отдам на благотворительность, потому что мы не заслуживаем таких денег», – сказал Морено.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Акрон Сочи Морено Роберт
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Комментарии (7)
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Чилим.
1753600790
Вообще то сам клуб не заслужил места в РПЛ.
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Интерес
1753602746
Наказание футбольного бога, не его лично, но организаторов возвращения "Сочи" в РПЛ.А по составу результат действительно не прогнозировавшийся...
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sochi-2013
1753609033
Если игроки поддержат мужской поступок, то Сочи может и в 5-ке к концу сезона оказатьсяэ.
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Plyash
1753609174
Роберт Морено , ты часом не воспитанник СССР , где сняли к/ф "Премия" про бригаду , читай команду , которая всем составом отказалась от денег ? Там парторг вырулил , теперь таковых нет давно и надолго . Но , за благотворительность респект тебе , коуч Морено .
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Vratarь
1753609880
Если так скидываться будут - к концу сезона бюджет клуба закроют.
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