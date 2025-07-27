Морено отказался от половины зарплаты после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем таких денег»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено отказался от части зарплаты после матча 2-го тура РПЛ против «Акрона» (0:4).

«Сочи» начал сезон с двух крупных поражений.

Морено в команде 1,5 года.

«Сочи» рассматривает вариант замены испанца на Игоря Осинькина.

«Десять минут в концовке прошлого матча, десять минут в начале этой игры – это просто позорно, мы не заслуживаем зарплаты. Я сказал игрокам, что они должны отдать как минимум половину месячной зарплаты на благо клуба. Это также моя вина, я беру на себя ответственность. Думаю, каждый из нас должен разделить эту ответственность и взять вину за этот позор. Не знаю, как поступят игроки, но я отдам половину месячной зарплаты.

Если это невозможно сделать по контракту, сделать юридически, то я просто отдам на благотворительность, потому что мы не заслуживаем таких денег», – сказал Морено.