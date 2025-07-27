Раскрыт человек, который из тени управляет «Спартаком»

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров раскрыл человека, управляющего «Спартаком».

«Пишут, что Кахигао может уйти по итогам окна, но только вот дело не в нем, а структуре управления в принципе. Или кто-то считает, что Мовсесьян сменит Фрэнсиса – и всe наладится? Конечно, нет.

В первую очередь уйти должен Павел Жданов, который управляет клубом из тени и о котором почему-то все забыли и никто не пишет. А почему забыли? Потому что попросили забыть. Я знаю это точно.

Но Жданов, конечно, никуда не уйдет. Он любит эту игрушку и кайфует от неe, пока вы плюeтесь и материтесь, сидя на трибуне и наблюдая за 0:3 от вчерашнего участника Первой лиги.

Как бы вы не любили Федуна, но он даже не пытался влиять на журналистов, чтобы его негативно не упоминали. Лео играл честно и стоически выдерживал все нападки на себя и свою семью», – написал Алланазаров.