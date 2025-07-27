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Раскрыт человек, который из тени управляет «Спартаком»

Сегодня, 09:45
12

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров раскрыл человека, управляющего «Спартаком».

«Пишут, что Кахигао может уйти по итогам окна, но только вот дело не в нем, а структуре управления в принципе. Или кто-то считает, что Мовсесьян сменит Фрэнсиса – и всe наладится? Конечно, нет.

В первую очередь уйти должен Павел Жданов, который управляет клубом из тени и о котором почему-то все забыли и никто не пишет. А почему забыли? Потому что попросили забыть. Я знаю это точно.

Но Жданов, конечно, никуда не уйдет. Он любит эту игрушку и кайфует от неe, пока вы плюeтесь и материтесь, сидя на трибуне и наблюдая за 0:3 от вчерашнего участника Первой лиги.

Как бы вы не любили Федуна, но он даже не пытался влиять на журналистов, чтобы его негативно не упоминали. Лео играл честно и стоически выдерживал все нападки на себя и свою семью», – написал Алланазаров.

  • Федун был в «Спартаке» в 2004-2022 годах.
  • При нем клуб взял все российские трофеи.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (12)
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SLADE2019
1753599414
Уйти должен Лукойл. Пусть оставит в покое славный футбольный клуб. Хватит над этим клубом издеваться, пользуясь безнаказанностью. Да и мы болелы тоже хороши, только можем ругань на различных сайтах писать, пары тем самым выпуская. Давно пора спросить по настоящему у нефтяных магнатов.
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Чилим.
1753600680
Павел Жданов, Ждан Павлов... Детектива, однако...
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Taps
1753602829
Говно спартака так и будет бурлить до скончания века ...
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Интерес
1753602945
Ну, положим, Федун тоже много чего совершал, но теперь понимаешь, что он любил футбол и своё детище-"Спартак"( как он считал), а "ЭТИ ХТО"??? Максимум-ВРЕМЕНЩИКИ,занесённые ветром перемен.
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Янвapь 62
1753603330
Заремба машет дырявыми, обгаженными труханами из кустов, как матрос-сигнальщик на баке. Управляет типо ....
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Интерес
1753604394
Алла, об этом Первак "раскрыл" ещё в мае.
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