Отказ Пиняева ЦСКА, Перрен – в «Краснодаре», Олусегун – в «Пари НН», Рэшфорд – в «Барсе» и другие новости

Джикия дебютировал за новый клуб.

«Краснодар» объявил о трансфере лучшего ассистента Лиги 1.

Стало известно, кто наложил вето на трансфер Пиняева в «Спартак».

Пиняев ответил на предложение ЦСКА.

«Зенит» близок к покупке игрока сборной США.

Стало известно, от каких условий в ЦСКА отказался Пиняев.

Стало известно, почему «Пари НН» – «Локо» сыграют в Грозном, а не в Москве.

Российскому футбольному инсайдеру избрали меру пресечения.

Итоги медосмотра Файзуллаева в «Истанбуле».

«Барселона» объявила об аренде Рэшфорда.

Олусегун ушел из «Краснодара» в аренду в другой клуб РПЛ.

«Ливерпуль» оформил трансфер за 95 миллионов.