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Итоги медосмотра Файзуллаева в «Истанбуле»

Сегодня, 19:22
1

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прошел медосмотр для «Истанбула». Препятствий для трансфера не обнаружено.

Официально о переходе могут объявить завтра, 24 июля.

  • 21-летний хавбек провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
  • Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Срок контракта узбекистанца с московским клубом истекает летом 2026-го.
  • Аббосбек – основной игрок сборной Узбекистана.

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Источник: Championat Asia
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига ЦСКА Истанбул Башакшехир Файзуллаев Аббосбек
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Dr Metal
1753290402
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