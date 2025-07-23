Итоги медосмотра Файзуллаева в «Истанбуле»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прошел медосмотр для «Истанбула». Препятствий для трансфера не обнаружено.
Официально о переходе могут объявить завтра, 24 июля.
- 21-летний хавбек провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
- Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Срок контракта узбекистанца с московским клубом истекает летом 2026-го.
- Аббосбек – основной игрок сборной Узбекистана.
Источник: Championat Asia