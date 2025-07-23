Стало известно, кто наложил вето на трансфер Пиняева в «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев несколько лет назад мог оказаться в «Спартаке».

«Меня буквально трясет, когда вспоминаю, что «Спартак» в лице Дмитрия Попова в свое время отказался от подписания Пиняева.

Я бы, конечно, хотел видеть этого парня в красно-белом, но, видимо, уже никогда не увижу», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.