Стало известно, от каких условий в ЦСКА отказался Пиняев

Инсайдер Иван Карпов уточнил информацию об отказе форварда «Локомотива» Сергея Пиняева ЦСКА.

«Пиняев отказался переходить в ЦСКА на трехлетний контракт с ЗП до 2 миллионов евро в год вместе с бонусами.

Сергей несмотря на высокий оклад и уговоры агента Павла Андреева твердо намерен уехать из «Локомотива» только в Европу и ждет предложений оттуда», – написал источник.