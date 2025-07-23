Стало известно, от каких условий в ЦСКА отказался Пиняев

Инсайдер Иван Карпов уточнил информацию об отказе форварда «Локомотива» Сергея Пиняева ЦСКА.
«Пиняев отказался переходить в ЦСКА на трехлетний контракт с ЗП до 2 миллионов евро в год вместе с бонусами.
Сергей несмотря на высокий оклад и уговоры агента Павла Андреева твердо намерен уехать из «Локомотива» только в Европу и ждет предложений оттуда», – написал источник.
- Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.
- ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева за 900 миллионов рублей, но без согласия игрока осуществить трансфер нельзя.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова