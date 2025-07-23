Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия дебютировал за новый клуб

Вчера, 23:37
4

Защитник Георгий Джикия дебютировал за турецкий «Антальяспор».

Россиянин вышел в стартовом составе на товарищеский матч с «Тиквешом» из Северной Македонии (0:0).

«Антальяспор» по-прежнему не зарегистрировал Джикию, поскольку на клуб наложен трансферный бан.

  • 31-летний Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
  • В минувшем сезоне «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции. Сейчас на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.
  • Джикия брал РПЛ со «Спартаком».

Еще по теме:
Агент Джикии прокомментировал задержку трансфера в «Антальяспор»
Джикия начал тренировки с новым клубом 1
Агент Джикии прояснил ситуацию с возможным отказом от контракта с «Антальяспором»
Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Джикия Георгий
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
文字化け
1753303821
Помню момент--когда Георгий стал капитаном Спартака, он всем игрокам дал свой телефон.Сказал будут проблемы, звоните.Не боится ответственности.Это вам не Зюба. С тех пор зауважал Георгия Джикия. Красава.
Ответить
Cleaner
1753304464
Как он мог ДЕБЮТИРОВАТЬ, если еще НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН в клубе??? Так и напишите, что Джикия потренировался с клубом Антальяспор...(
Ответить
Главные новости
В «Реале» новая «десятка»
Вчера, 23:54
1
Джикия дебютировал за новый клуб
Вчера, 23:37
4
«Ахмат» прислал в Краснодар машину за Олусегуном, но игрок предпочел «Пари НН»
Вчера, 22:58
1
Швайнштайгер и Иванович подтвердили расставание после 9 лет брака
Вчера, 22:48
ФотоФирмино сменил Саудовскую Аравию на Катар
Вчера, 22:12
Рабинер определил самый популярный клуб России: «Ни малейших сомнений»
Вчера, 21:56
2
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 95 миллионов
Вчера, 21:39
ФотоОлусегун ушел из «Краснодара» в аренду в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:35
2
«Локомотив» призвали убедить Пиняева перейти в ЦСКА
Вчера, 21:23
5
«Локомотив» требует у «Пари НН» покрыть расходы на выезд в Грозный
Вчера, 21:11
7
Все новости
Все новости
Итоги медосмотра Файзуллаева в «Истанбуле»
Вчера, 19:22
3
Сын Юрана вновь перешел в команду отца
22 июля
5
Клуб Юрана будет играть на стадионе сборной Турции
21 июля
2
Турецкий клуб Юрана и Садыгова подписал еще одного российского футболиста
21 июля
Юран рассказал о трансферах своего турецкого клуба
21 июля
ФотоИлья Садыгов подписал контракт с новым клубом
20 июля
3
Гоцук нашел новый клуб
19 июля
Новый клуб Юрана подписал трех российских футболистов
18 июля
5
Агент Джикии прокомментировал задержку трансфера в «Антальяспор»
17 июля
«Бешикташ» перехватил трансферную цель «Спартака»
12 июля
3
«Фенербахче» Моуринью подпишет воспитанника Карпина, трижды бравшего ЛЧ
11 июля
ФотоШомуродов перешел в турецкий клуб
10 июля
«Аль-Наср» отдал в аренду форварда, купленного в январе за 77 миллионов
6 июля
4
Юран позвал сына в свою турецкую команду
4 июля
6
Шомуродов ответил на предложение турецкого клуба
3 июля
ФотоОтказавший «Зениту» Абрахам подписал контракт с новым клубом
3 июля
Агент Джикии прояснил ситуацию с возможным отказом от контракта с «Антальяспором»
3 июля
Джикия может отказаться от «Антальяспора»: клуб под трансферным баном
3 июля
4
Юран прокомментировал назначение в турецкий клуб
3 июля
1
Юран рассказал о первых рабочих днях в Турции
2 июля
4
ФотоЮран назначен в зарубежный клуб
1 июля
4
ФотоОтказавший ЦСКА Личка возглавил новый клуб
1 июля
5
Юран приступил к изучению турецкого языка
1 июля
6
Отказавший «Зениту» Абрахам выбрал новый клуб
1 июля
1
Стало известно, почему Джикия до сих пор не стал игроком «Антальяспора»
30 июня
Отказавший ЦСКА Личка определился с новым клубом
30 июня
13
«Инфраструктура чуть ли не дворовая»: стало известно, с чем столкнется Юран в Турции
30 июня
5
Каррера высказался о перспективах Джикии в Турции
27 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 