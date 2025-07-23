Джикия дебютировал за новый клуб

Защитник Георгий Джикия дебютировал за турецкий «Антальяспор».

Россиянин вышел в стартовом составе на товарищеский матч с «Тиквешом» из Северной Македонии (0:0).

«Антальяспор» по-прежнему не зарегистрировал Джикию, поскольку на клуб наложен трансферный бан.