Джикия дебютировал за новый клуб

Защитник Георгий Джикия дебютировал за турецкий «Антальяспор».
Россиянин вышел в стартовом составе на товарищеский матч с «Тиквешом» из Северной Македонии (0:0).
«Антальяспор» по-прежнему не зарегистрировал Джикию, поскольку на клуб наложен трансферный бан.
- 31-летний Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
- В минувшем сезоне «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции. Сейчас на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.
- Джикия брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «Бомбардир»