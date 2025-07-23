Стало известно, почему «Пари НН» – «Локо» сыграют в Грозном, а не в Москве

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности переноса матча 3-го тура РПЛ «Пари НН» – «Локомотив» в Грозный.

«Локомотив» отказался меняться кругами с «Пари НН» из-за дня «железнодорожника»: в даты 3-го тура (2-4 августа) на территории «РЖД Арены» запланированы корпоративные мероприятия. Нижегородцы дважды обращались к паровозам с предложением сыграть в Москве, но дважды получили отказ.

Резервная арена Нижнего в Казани также занята (4 августа матч «Рубин» – «Сочи»), Саранск не готов (монтируют систему Fan-ID), домашний стадион «Пари НН» на ремонте.

В итоге выбрали местом проведения встречи «Ахмат Арену», а время перенесли на 20:30, чтобы избежать жары», – написал источник.