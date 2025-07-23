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  • Стало известно, почему «Пари НН» – «Локо» сыграют в Грозном, а не в Москве

Стало известно, почему «Пари НН» – «Локо» сыграют в Грозном, а не в Москве

Сегодня, 18:08
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Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности переноса матча 3-го тура РПЛ «Пари НН» – «Локомотив» в Грозный.

«Локомотив» отказался меняться кругами с «Пари НН» из-за дня «железнодорожника»: в даты 3-го тура (2-4 августа) на территории «РЖД Арены» запланированы корпоративные мероприятия. Нижегородцы дважды обращались к паровозам с предложением сыграть в Москве, но дважды получили отказ.

Резервная арена Нижнего в Казани также занята (4 августа матч «Рубин» – «Сочи»), Саранск не готов (монтируют систему Fan-ID), домашний стадион «Пари НН» на ремонте.

В итоге выбрали местом проведения встречи «Ахмат Арену», а время перенесли на 20:30, чтобы избежать жары», – написал источник.

  • Стадион в Нижнем Новгороде занят нефутбольным мероприятием.
  • «Пари НН» в 1-м туре проиграл в Казани «Краснодару» (0:3).
  • Во 2-м туре нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов» на выезде.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив
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Комментарии (1)
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fakeid
1753284034
так открывашка свободна! втб-арена свободна. конь-арена свободна. все свободны в 3 туре! возможно даже химки (не проверял). что за чушь втирает локо? явный заговор против нижнего, который не нашёл варианта лучше, чем за почти 2000 км от дома, и вынужден играть там.
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