Стал известен лидер РПЛ по количеству телеаудитории

Приведены цифры, как болельщики смотрели матчи РПЛ в сезоне-2024/25.

Лидером по телесмотрению оказался «Спартак». Средние охваты игр с участием столичной команды в сезоне-2024/25 составили 4,1 миллиона телезрителей.

В топ-3 вошли московский ЦСКА (3,8 млн) и петербургский «Зенит» (3,7 млн).

На четвертом месте расположился действующий чемпион России «Краснодар» (3,6 млн), на пятом – столичный «Локомотив» (3,56 млн). Наихудшие показатели среди команд из топ-6 турнирной таблицы РПЛ зафиксированы у московского «Динамо» – 3,3 млн телезрителей.

Отмечается, что средний показатель телесмотрения матчей команды снизился по сравнению с прошлым сезоном (3,4 млн).