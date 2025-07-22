Стал известен лидер РПЛ по количеству телеаудитории

Приведены цифры, как болельщики смотрели матчи РПЛ в сезоне-2024/25.
Лидером по телесмотрению оказался «Спартак». Средние охваты игр с участием столичной команды в сезоне-2024/25 составили 4,1 миллиона телезрителей.
В топ-3 вошли московский ЦСКА (3,8 млн) и петербургский «Зенит» (3,7 млн).
На четвертом месте расположился действующий чемпион России «Краснодар» (3,6 млн), на пятом – столичный «Локомотив» (3,56 млн). Наихудшие показатели среди команд из топ-6 турнирной таблицы РПЛ зафиксированы у московского «Динамо» – 3,3 млн телезрителей.
Отмечается, что средний показатель телесмотрения матчей команды снизился по сравнению с прошлым сезоном (3,4 млн).
- «Спартак» во 2-й раз подряд собрал самую большую аудиторию. В сезоне-2023/24 матчи клуба смотрели в среднем 4 млн телезрителей.
- Команда заняла 4-е место по итогам сезона РПЛ.
- В новом сезоне «Спартак» стартовал с победы над «Динамо Мх» (1:0).
Источник: «Коммерсантъ»