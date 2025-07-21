Защитник ЦСКА определил главного конкурента ЦСКА в борьбе за чемпионство

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о задачах московской команды на предстоящий сезон.

– Задача только одна – выигрывать каждый матч. Это касается и предстоящего матча первого тура. Неважно, с кем надо играть – с «Торпедо» или «Оренбургом». Цель – победить.

– Многих уход Николича удивил еще и тем, что он в раздевалке после победы в Кубке России толкнул яркую речь, заявив о цели бороться за чемпионство в следующем сезоне. Вы верите, что это было возможно при нем и теперь возможно при Челестини?

– Конечно, я верил, что это с Марко возможно. И сейчас верю, что это возможно с Фабио. У нас сильная команда, сильные игроки. У нас есть общая цель – мы живем этим, каждый день об этом думаем. Идем от игры к игре и сделаем все, чтобы достичь того, что хотим.

– Кто главный конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство?

– Мы сами.