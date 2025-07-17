РФС назвал лучшего арбитра прошлого сезона

Опубликован итоговый рейтинг арбитров РПЛ сезона-2024/25. Лучшим оказался Кирилл Левников.
- Кирилл Левников
- Артeм Чистяков
- Сергей Иванов
- Виталий Мешков
- Алексей Сухой
- Павел Кукуян
- Сергей Карасeв
- Владимир Москалeв
- Евгений Кукуляк
- Василий Казарцев
- Иван Абросимов
- Сергей Чебан
- Егор Егоров
- Ян Бобровский
- Павел Шадыханов
«Рейтинг рассчитывается для судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%)» – пояснил РФС.
Источник: РФС