РФС назвал лучшего арбитра прошлого сезона

Опубликован итоговый рейтинг арбитров РПЛ сезона-2024/25. Лучшим оказался Кирилл Левников.

«Рейтинг рассчитывается для судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%)» – пояснил РФС.