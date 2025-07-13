Трофей ЦСКА, 5:1 «Динамо» в дерби, розыск Дзюбы и другие новости

Файзуллаев допустил, что больше не сыграет за ЦСКА.

У Дзюбы проблемы с судебными приставами: подробности.

25-миллионный новичок проходит медосмотр для «Зенита».

Раскрыт размер штрафов Дзюбы за период езды на Mercedes-Benz.

РПЛ опубликовала регламент от 9 июля с «Оренбургом», хотя команду вернули в лигу только через 2 дня.

В «Зените» назвали новую дату возвращения Вендела.

Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие».

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Нанта».

Россиянин вошел в тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине».

OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини.

Акинфеев стал абсолютным рекордсменом Суперкубка.

Товарищеский матч. «Динамо» разгромило «Локомотив» на «РЖД Арене» (5:1), у Окишора и Бабаева по дублю.

«Спартак» близок к потере звания самого титулованного клуба России.