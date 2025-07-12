Раскрыт размер штрафов Дзюбы за период езды на Mercedes-Benz

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба за последние годы потратил несколько сотен тысяч рублей на штрафы от ГИБДД.

36-летний футболист с 2019 года владеет автомобилем Mercedes-Benz.

За этот период он нарушил правила дорожного движения 396 раз: превышал скорость, не пристeгивал ремень, говорил за рулeм по телефону.

Общая сумма взысканий за шесть лет составила около 400 тысяч рублей.