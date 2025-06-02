Уточненная информация по зарплате Дзюбы в «Акроне»

Зарплата Артема Дзюбы по новому контракту с «Акроном» оказалась выше, чем сообщалось накануне.
«Дзюба будет зарабатывать в «Акроне» более 5,5 миллионов рублей в месяц, а не 3 миллиона.
У Дзюбы нет никаких бонусов за выходы на поле, но есть за голы, ассисты, а также различные командные достижения.
К слову, Дзюба является самым высокооплачиваемым игроком в команде», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- 36-летний Дзюба в минувшем сезоне побил рекорды по количеству голов за сборную России, числу голов среди российских игроков и по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионатах РФ.
- Артем в «Акроне» с сентября.
- Сезон стартует в середине июля.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»