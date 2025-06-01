Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Финансовые условия нового контракта Дзюбы с «Акроном»

1 июня, 17:22
10

Раскрыты подробности нового контракта Артема Дзюбы с «Акроном».

«Дзюба будет получать в Акроне 3 миллиона рублей в месяц: в прошлом сезоне было 2,6 мульта в месяц.

Еще по 500 тысяч Дзюба получит за каждый выход на поле и по миллиону за голевое действие», – написал источник.

  • 36-летний Дзюба в минувшем сезоне побил рекорды по количеству голов за сборную России, числу голов среди российских игроков и по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионатах РФ.
  • Артем в «Акроне» с сентября.
  • Сезон стартует в середине июля.

Еще по теме:
Губерниев оценил перспективы Дзюбы стать актером 1
Дзюба сменил игровой номер в «Акроне» 3
Дзюба предпочел продление с «Акроном» европейским вариантам 7
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1748788021
Опять это парнокопытное существо лжет!
Ответить
...уефан
1748788467
...да-ну, на...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1748788684
А сколько за каждый пук на поле? ) """
Ответить
Цугундeр
1748788935
)) А за крупный план?
Ответить
The only one
1748790067
А насколько можно верить этой скользкой протухшей рыбе?
Ответить
алдан2014
1748791366
Что за сумасшедший ему такие деньги платит? Как то неприлично даже. Пол страны на вахты ездят
Ответить
Cleaner
1748794026
30 голов за сезон забьет, 30 миллионов рублей получит. Артем, ВПЕРЕД к новым рекордам!!!!!!!........)))))))))))))
Ответить
Клубничный
1748800952
Чем старше - тем больше! Ху-Гу-Хи-Хе!
Ответить
Plyash
1748804337
Вот она , истинная благодарность к руководству Акрона и гл.тренеру . Алчный сказочник Дзюбла ...
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?»
00:45
2
Кисляк из ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Вчера, 23:48
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
Селюк – о замене «Химок» в РПЛ: «РФС выстрелил себе в ногу»
Вчера, 22:44
2
Губерниев оценил перспективы Дзюбы стать актером
Вчера, 22:22
1
«Балтика» согласовала аренду форварда «Локомотива»
Вчера, 22:02
ФотоЛангович из «Ростова» женился – он переносил свадьбу из-за кубкового суперфинала
Вчера, 21:21
В ЦСКА опровергли уход двух игроков
Вчера, 21:00
1
Канчельскис дал прогноз на чемпиона России в 2026 году: «Я уже сейчас уверенно говорю об этом»
Вчера, 20:43
12
Чемпион России из «Краснодара» досрочно покинул расположение сборной
Вчера, 20:16
2
Дуглас Сантос составил топ-5 лучших бразильцев в истории РПЛ
Вчера, 20:00
2
Назван игрок сезона в «Спартаке» – это не Барко
Вчера, 19:50
9
ЦСКА не договорился с легионером о продлении контракта
Вчера, 19:40
1
Черданцев недоволен спорной ситуацией с вылетом команд из РПЛ: «Любое решение будет неспортивным»
Вчера, 19:30
7
В «Химках» введен режим простоя: подробности
Вчера, 18:51
2
Стало известно, какой клуб «Зенит» хотел сохранить в РПЛ вместо «Химок»
Вчера, 18:12
27
Алаев ответил на вопрос об изменении числа команд в РПЛ
Вчера, 17:43
4
ВидеоДзюба сменил игровой номер в «Акроне»
Вчера, 17:32
3
Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»
Вчера, 16:58
11
В «Зените» объяснили, почему голосовали против сохранения «Пари НН» в РПЛ
Вчера, 16:38
10
Президент РПЛ Алаев ответил, как он предлагал решить ситуацию с заменой «Химок»
Вчера, 16:13
1
Ташуев – о Карпине в «Динамо»: «Это априори неправильно»
Вчера, 15:59
32
Заявление «Пари НН» об исключении из РПЛ
Вчера, 15:40
5
Экс-зенитовец Ловрен рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от еврокубков
Вчера, 15:30
4
Клубы РПЛ выбрали команду, которую нужно оставить в высшем дивизионе
Вчера, 15:15
8
Осинькин – о трансферах «Крыльев»: «Мы никогда не покупали футболистов из бюджетных денег»
Вчера, 14:58
Четыре клуба исключены из РПЛ
Вчера, 14:38
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 