Финансовые условия нового контракта Дзюбы с «Акроном»

Раскрыты подробности нового контракта Артема Дзюбы с «Акроном».

«Дзюба будет получать в Акроне 3 миллиона рублей в месяц: в прошлом сезоне было 2,6 мульта в месяц.

Еще по 500 тысяч Дзюба получит за каждый выход на поле и по миллиону за голевое действие», – написал источник.