Финансовые условия нового контракта Дзюбы с «Акроном»

Раскрыты подробности нового контракта Артема Дзюбы с «Акроном».
«Дзюба будет получать в Акроне 3 миллиона рублей в месяц: в прошлом сезоне было 2,6 мульта в месяц.
Еще по 500 тысяч Дзюба получит за каждый выход на поле и по миллиону за голевое действие», – написал источник.
- 36-летний Дзюба в минувшем сезоне побил рекорды по количеству голов за сборную России, числу голов среди российских игроков и по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионатах РФ.
- Артем в «Акроне» с сентября.
- Сезон стартует в середине июля.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова