Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко высказался о фанатах московской команды.
«У «Спартака» очень своеобразные болельщики. Есть какая-то определeнная группа сектантов, есть группа городских сумасшедших. Это ад.
Придурков там достаточно много. Самое плохое, что их мнение считается значимым, оно очень сильно воспринимается в этой среде.
Когда они поднимают визг, причeм, как я понимаю, не за бесплатно, то все остальные это подхватывают», – заявил Червиченко, руководивший клубом с 2002 по 2004 год.
- «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
- В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».
Источник: Legalbet