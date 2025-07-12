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  • Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие»

Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие»

Сегодня, 15:00
72

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко высказался о фанатах московской команды.

«У «Спартака» очень своеобразные болельщики. Есть какая-то определeнная группа сектантов, есть группа городских сумасшедших. Это ад.

Придурков там достаточно много. Самое плохое, что их мнение считается значимым, оно очень сильно воспринимается в этой среде.

Когда они поднимают визг, причeм, как я понимаю, не за бесплатно, то все остальные это подхватывают», – заявил Червиченко, руководивший клубом с 2002 по 2004 год.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (73)
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VPERDIV SPARTAK
1752327015
Андрей прав! Все кто за Спартак придурки! Взять хоть этот сайт
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Цугундeр
1752327463
)) О,как много набежало.. Но настоящих буйных мало. Что-то нету главарей.. А можно всех посмотреть?)
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FROLL007
1752327911
Секта отмороженных. Этим всё сказано. Гыгыгы
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СильныйМозг
1752328045
Как сектантов забомбило, правда, глаза жжёт!
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рылы
1752329734
ухаха! повылазили из бачков номэды, называется)) ишь, как бомбят сектанты)))
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рылы
1752329810
как добавить эту новость в избранное? админы, ау! я хочу ею тыкать хрякам при каждом удобном случае!
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BarStep
1752330891
Червиченко знает о чем говорит, успел вовремя соскочить с этого уродства! Молодца!
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Литейный 4 (returned)
1752338113
За антинародную команду болеют только меньшИнства. Гыгыгы
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Ловкий Бубен
1752339880
Надеюсь эта новость будет в разделе "обсуждаемое", а то там всё только про Зенит негатив суют
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да помойка, да позор
1752340554
ну что тут сказать, червь, это как ельцин для ссср, развалил и свалил, это же сделал червь и этим все сказано, боря хвалил америку а червь бзенит хвалит, ему язык нужно засунуть в ж... газпрёму. возможно он уже давно там
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