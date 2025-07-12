Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко высказался о фанатах московской команды.

«У «Спартака» очень своеобразные болельщики. Есть какая-то определeнная группа сектантов, есть группа городских сумасшедших. Это ад.

Придурков там достаточно много. Самое плохое, что их мнение считается значимым, оно очень сильно воспринимается в этой среде.

Когда они поднимают визг, причeм, как я понимаю, не за бесплатно, то все остальные это подхватывают», – заявил Червиченко, руководивший клубом с 2002 по 2004 год.